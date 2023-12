피원하모니의 깜짝 크리스마스 선물…안무 영상 ‘유쾌 발랄’ 공개

그룹 피원하모니(P1Harmony, 기호 테오 지웅 인탁 소울 종섭)가 특별한 크리스마스 선물을 전했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 24일과 오늘(25일) 피원하모니 공식 SNS 채널을 통해 디지털 싱글 ‘Fall In Love Again (Prod. by C. “Tricky” Stewart & Believve)’과 미니 6집 ‘HARMONY : ALL IN’의 수록곡 ‘Love Me For Me’ 크리스마스 버전 안무 영상 두 편을 공개했다.

각 영상 속 피원하모니는 크리스마스 분위기가 물씬 느껴지는 공간에서 ‘Fall In Love Again’, ‘Love Me For Me’의 퍼포먼스를 펼쳤다. 멤버들은 머리띠, 목도리, 장갑 등의 포근한 소품으로 각자의 개성을 뽐냈다.

특히 이번 영상은 크리스마스 버전으로 편곡된 음원에 피원하모니의 경쾌한 발소리와 힘찬 애드리브가 더해져 색다른 즐거움을 안겼으며, 시종일관 밝은 미소로 춤추는 피원하모니의 유쾌하고 귀여운 매력이 돋보여 팬들에게 더할 나위 없는 크리스마스 선물이 될 것으로 보인다.

한편 피원하모니는 지난 6월 미니 6집 ‘HARMONY : ALL IN’으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에 51위로 처음 입성하는 쾌거를 거뒀다. 최근에는 디지털 싱글 ‘Fall In Love Again’으로 미국 라디오 차트 ‘미디어베이스 톱 40’(Mediabase’s Top 40 Radio Airplay)에서 2주 연속 차트인하고, 빌보드 ‘팝 에어플레이’(Billboard's Pop Airplay) 차트 38위에 오르는 등 남다른 글로벌 인기를 보여주고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]