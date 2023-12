‘스쿨 오브 락’ 월드투어, 메리 크리스마스 코리아 메시지 ‘기대감’

2024년 첫 블록버스터 뮤지컬 <스쿨 오브 락> 월드투어가 특별한 크리스마스 라이브 영상을 공개한다.

영국 런던에서 연습 중인 월드투어 캐스트가 한국 관객들을 위해 밴드 버전으로 편곡한 캐롤송 ‘징글벨 (Jingle Bells)’를 직접 연주하고 불러 눈길을 사로잡는다. 영상은 오늘 12월 24일 크리스마스 이브 오전 10시 30분에 공식 SNS등에서 공개된다.(SNS @MusicofthenightKR)

강렬한 기타 연주로 시작되는 영상의 연주는 해리 처칠(Harry Churchill)과 헨리 웹(Hanley Webb), 드럼은 사무엘 빅모어(Samuel Bickmore), 키보드에 토마스 토니크로프트(Thomas Thornycroft)가 연주한다. 그리고 브로드웨이에서 <스쿨 오브 락> 듀이 역으로 데뷔한 이후 월드투어로 내한 “잭 블랙 그 이상의 에너지”라는 찬사를 받으며 ‘스쿨 오브 락 열풍’을 이끈 주역 코너 글룰리(Conner Gillooly), 엄격한 교장 로잘리 역을 맡은 케일리 오코너(Ceili O’Connor)를 비롯해 월드투어를 이끄는 총 36명의 배우들이 참여했다. 뛰어난 연주는 물론 모두가 점프와 헤드뱅잉을 하며 음악과 라이브를 즐기는 모습을 연말연시 흥겨운 분위기와 에너지를 전하며 절로 미소 짓게 만든다.

라이브 연주를 맡은 영캐스트들의 귀여운 모습과 뛰어난 연주 역시 눈길을 끈다. 5세부터 기타를 연주한 헨리 웹은 10세 때 영국 일렉 기타 우수 등급 Grade 8을 획득한 최연소 아티스트이자, 본 조비의 필 엑스, 건즈 앤 로지스의 리처드 포르터스가 심사를 한 ‘Guitar Solo Competition’에서 3위를 차지했다. 해리 처칠은 ‘브리튼즈 갓 탤런트 2023’에서 11세 락스타로 세미 파이널 진출, 퀸의 명곡을 연주한 첫 출연 영상이 132만 회 이상을 기록했으며 6세부터 드럼을 연주한 사무엘 빅 모어(Samuel Bickmore)는 10세 때 런던 Trinity College에서 드럼 Grade 8을 획득, ‘드럼 천재’로 주목받았다. 키보드를 연주하고 있는 토마스 토니 크로프트(Thomas Thornycroft)는 피아노 등의 악기를 선생님 없이 독학으로 익힌 뛰어난 재능의 소유자다.

뛰어난 재능뿐만 아니라 새로운 악기에 대한 도전, 작곡, 밴드 활동과 유튜버 등 음악과 무대를 향한 꿈을 위해 노력하는 진지한 모습은 ‘리틀 빅 아티스트’라고 해도 과언이 아니다. 작품 속 주인공과 같은 영 캐스트의 열연이 주는 감동과 귀여운 매력은 ‘스쿨 오브 락 밴드’의 팬으로 만들 버린다.

2015년 브로드웨이 초연, 2016년 웨스트 엔드 초연 이후 흥행과 함께 주요 어워드를 휩쓸면서 유럽, 아시아, 아메리카 등 전 세계에서 공연되고 있는 <스쿨 오브 락>은 <오페라의 유령>, <캣츠>의 뒤를 이은 거장 앤드루 로이드 웨버의 새로운 대표작으로 각광받고 있다. 락, 클래식, 히트팝 등 폭넓은 거장의 음악적 스펙트럼을 보여주는 명곡과 배우들이 직접 노래, 연기, 악기를 직접 연주하는 열연, 생생한 라이브의 즐거움, 영캐스트의 놀라운 재능, 음악을 통해 가장 나다운 모습을 찾아간다는 보편적인 스토리를 유쾌하게 풀어내며 관객들을 사로잡았다. 특히 사랑하는 음악을 포기하지 않는 듀이와 처음으로 목소리를 내며 진정으로 바라는 것을 깨닫는 영 캐스트들의 이야기를 담은 이야기와 작품의 긍정적인 에너지는 폭넓은 공감대를 얻으며 관객 역시 울고, 웃고, 즐기며 응원을 보내게 한다.

신나는 에너지와 유쾌한 감동으로 함께 즐길 수 있는 <스쿨 오브 락>은 신년과 겨울 방학 시즌을 맞아 메르세데스-벤츠 오프닝 위크 (1/12~1/21 공연) 예매하는 관객 전원에게 20% 할인과 특별한 선물을 제공하는 이벤트, 3인, 4인 예매 시 최대 30%(R.S석 한정), 학생 30% 등의 풍성한 혜택을 제공하고 있다. 자세한 내용은 공식 SNS 및 예매처에서 확인할 수 있다.

뮤지컬 <스쿨 오브 락>은 브로드웨이 초연 이후 전 세계를 뒤흔든 히트작으로 올리비에상, 왓츠온스테이지상, 토니상, 드라마데스크상, 외부비평가상, 헬프먼상 등 주요 부문에 수상 및 노미네이트되었다. 메르세데스-벤츠 코리아 협찬으로 함께하는 <스쿨 오브 락> 월드투어는 예술의전당, S&CO 공동주최, S&CO, GWB Entertainment, The Really Useful Group이 공동 제작하며 2024년 1월 12일 예술의전당 오페라극장 개막, 부산 공연은 4월 드림씨어터에서 개막 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]