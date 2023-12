NCT 127, 윈터송 스페셜 스테이지 비디오 오늘 밤 12시 공개!

NCT 127(엔시티 127, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 윈터송 ‘Be There For Me’(비 데어 포 미) 스페셜 스테이지 비디오가 오늘(24일) 공개된다.

신곡 ‘Be There For Me’ 스페셜 스테이지 비디오는 12월 24일 밤 12시 유튜브 NCT 127 채널 등을 통해 공개되며, 따뜻한 음악과 퍼포먼스, 연말 분위기가 물씬 풍기는 연출이 어우러져 음악 팬들에게 특별한 크리스마스 선물이 될 전망이다.

윈터송 ‘Be There For Me’는 감미로운 보컬과 중독적인 후렴구, 따뜻한 편곡이 인상적인 팝 R&B 곡으로, 편지처럼 써 내려간 가사는 멀리 떨어져 있는 상대에게 지금 서울에 있는 나의 소식을 전하며, 이 편지를 다 읽을 때쯤이면 곁에 함께 있겠다는 메시지를 담고 있다.

이번 퍼포먼스는 곡에 맞춰 포근한 동작들로 구성, 재킷을 활용하여 품 안에 안아주는 듯한 모습을 표현한 후렴구의 포인트 안무가 사랑스러움을 배가시키며, 그동안 극강 퍼포먼스로 보여준 강렬한 카리스마와는 상반된 NCT 127의 청량하고 설렘 가득한 매력을 만끽하기에 충분하다.

NCT 127 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’는 타이틀 곡 ‘Be There For Me’를 포함해 ‘나 홀로 집에 (Home Alone)’, ‘하얀 거짓말 (White Lie)’ 등 총 3곡이 수록되어 있으며, 12월 27일 음반으로도 발매된다.

한편, NCT 127은 12월 25일 오후 5시 10분부터 방송되는 ‘2023 SBS 가요대전’에 출연한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

