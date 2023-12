글로벌 팝스타’ 정국의 ‘Standing Next to You’, 英 오피셜 차트서 역주행

‘글로벌 팝스타’ 정국이 영국에서 롱런 인기를 구가하고 있다.

23일(이하 한국시간) 발표된 최신 영국 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단 정국의 솔로 앨범 ‘GOLDEN’이 앨범 차트 84위에 올랐다. 이 앨범 타이틀곡 ‘Standing Next to You’는 싱글 차트 88위를 차지했다. 연말을 맞아 캐럴(Carol) 장르가 초강세 인기 양상을 띠고 있는 가운데, 정국은 이 두 메인 차트에서 나란히 7주 연속 이름을 올리며 ‘글로벌 팝스타’의 저력을 과시했다. 특히 ‘Standing Next to You’의 싱글 차트 순위는 전주 대비 9계단 상승했다.

‘Standing Next to You’는 세부 차트인 ‘싱글 다운로드’와 ‘싱글 세일즈’에서도 각각 26, 27계단 상승한 20, 26위에 랭크됐다. ‘GOLDEN’은 ‘앨범 세일즈’, ‘피지컬 앨범’에서 각각 89위에 자리했다.

한편, 정국은 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서도 장기 흥행을 이어가고 있다. 지난 22일 스포티파이가 발표한 최신 ‘위클리 톱 송 글로벌’ 차트(집계기간 12월 15~21일)에서 솔로 싱글 ‘Seven (feat. Latto)’이 20위에 올라 23주째 ‘톱20’을 유지 중이고, ‘Standing Next to You’는 31위를 차지했다. ‘GOLDEN’은 ‘위클리 톱 앨범 글로벌’ 차트 7위에 올랐다.

