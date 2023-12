DKZ 종형·세현·기석, 연말 프로젝트 싱글 'It's All Right Part.4' 발표

그룹 DKZ(디케이지)가 프로젝트 싱글을 통해 팬들에게 따뜻한 연말을 선물한다.

DKZ(재찬, 종형, 세현, 민규, 기석)는 최근 공식 SNS를 통해 연말 프로젝트 싱글 'It's All Right Part.4'(잇츠 올 라이트 파트 포)의 종형, 세현, 기석의 개인 및 유닛 콘셉트 포토를 순차적으로 업로드했다.

공개된 사진 속 세 멤버는 셔츠에 니트를 매치해 캐주얼한 남친룩을 완성, 연말과 어우러지는 포근한 감성으로 눈길을 끈다. 특히, 멤버 재찬이 직접 사진을 촬영한 만큼, 편안한 분위기 속에 세 멤버의 훈훈한 케미스트리가 돋보인다.

'It's All Right Part.4'는 2020년부터 이어온 DKZ의 연말 프로젝트의 연장선으로, 멤버들이 한 해 동안 사랑을 보내준 이들을 향한 감사의 마음을 담아낸 싱글이다. 재찬의 사진 작업과 민규의 프로듀싱 등 멤버들이 직접 싱글 제작 전반에 참여해 의미를 더한다. 짙은 겨울 감성 속에 DKZ의 따스한 진심을 녹여낸 이번 싱글에 기대가 커진다.

한편, DKZ의 연말 프로젝트 싱글 'It's All Right Part.4'는 오는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

