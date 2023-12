로꼬, 2월 단독 콘서트 ‘ALL I NEED’ 밴드 세션과…6년 만에 단콘

아티스트 로꼬(Loco)가 내년 초 단독 콘서트로 팬들을 만난다.

로꼬는 오는 2024년 2월 17일과 18일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 2024 단독 콘서트 'ALL I NEED (올 아이 니드)'를 개최한다.

'ALL I NEED'는 로꼬가 지난 2018년 5월 진행한 'LOCOMOTIVE (로꼬모티브) 2018' 이후 약 6년 만에 준비한 두 번째 단독 콘서트다. 이번엔 올림픽홀로 규모를 키워 팬들의 반가움을 자아내고 있다.

공연명 'ALL I NEED'는 로꼬가 지난 10월 발매한 정규 2집 'WEAK (위크)' 수록곡 '바다가 보이는 창문'의 영문 제목이기도 하다. 로꼬는 이번 단독 콘서트에서 수많은 히트곡과 정규 2집 신곡들을 포함한 다양한 셋 리스트를 구성하며, 자신의 'ALL I NEED'와 관객들의 'ALL I NEED'를 모두 충족시킬 전망이다.

또 하나의 감상 포인트는 풀 밴드 셋이다. 로꼬가 밴드 세션들의 라이브 연주에 맞춰 독보적인 음악 스타일을 한층 감각적으로 선보이고자 공연 준비에 심혈을 기울이고 있다.

AOMG는 전날(22일) 오후 6시 공식 SNS를 통해 'ALL I NEED'의 공식 포스터 이미지를 공개했다. 핑크톤의 독특한 집 위에 로꼬가 올라선 유니크한 모습이 예비 관객들의 눈길을 사로잡는다.

한편, 로꼬는 트렌디한 랩 스타일과 유려한 플로우로 사랑 받고 있는 국내 힙합 씬 대표 아티스트다. 올해는 선공개 싱글 'INEEDYOURLOVE (아이니드유어러브)'에 이어 6년 만의 정규앨범인 'WEAK'를 성공적으로 발매하며 힙합 팬들의 호평을 얻었다.

2024 로꼬 단독 콘서트 'ALL I NEED'는 내년 2월 17일 오후 7시, 18일 오후 6시 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열린다. 이에 앞서 1월 5일 오후 6시부터 인터파크 티켓을 통해 온라인 예매를 시작한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]