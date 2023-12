이문세, 2024년 상반기 정규 17집 발매

가수 이문세(사진)가 약 5년반 만에 정규 17집을 발매한다.



21일 소속사 케이문에프엔디에 따르면, 이문세는 내년 상반기 중 정규 17집을 선보인다. 이문세가 정규 음반을 내놓는 건 2018년 10월 정규 16집 ‘비트윈 어스(Between Us)’ 이후 처음이다.



이날 오후 6시 정규 17집 수록곡 중 하나인 ‘웜 이즈 베터 댄 핫(Warm is better than hot)’를 선공개했다. 재즈 클럽에 앉아 여유롭게 노래를 듣는 듯 악기들의 리얼한 연주가 돋보이는 블루스 스타일의 곡이다. 리드미컬한 브라스 편곡과 이문세의 여유로운 보컬이 더해졌다.



‘나의 해방일지’ ‘멜로가 체질’ 등 드라마 OST를 작업하고 최근 싱어송라이터 박지윤과 작업으로 주목 받은 작곡가 헨(HEN)이 참여했다. 이문세는 ‘웜 이즈 베터 댄 핫’을 시작으로 정규 17집 수록곡들을 순차적으로 공개한다.



한편 이문세는 현재 새 앨범 작업과 함께 자신의 콘서트 브랜드 ‘시어터 이문세’의 새로운 버전 준비도 나서고 있다. ‘2024 시어터 이문세’는 내년 3월8일 전주에서 출발한다.

