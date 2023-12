‘Yet To Come’ 뮤비 2억 뷰 돌파…방탄소년단, 군백기에도 기록 행진

방탄소년단(BTS)의 기록 행진은 ‘현재 진행형’이다.

방탄소년단이 지난 2022년 발매한 앤솔러지 앨범 ‘Proof’ 타이틀곡 ‘Yet To Come (The Most Beautiful Moment)’의 유튜브 뮤직비디오 조회 수가 19일 오후 12시 43분경 2억 회를 넘겼다. 이로써 방탄소년단은 통산 26개의 2억뷰 이상 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

‘Yet To Come’은 방탄소년단이 걸어온 음악 여정을 되돌아보는 동시에 더욱 찬란하게 빛날 앞날을 기약하는 미디엄 템포의 얼터너티브 힙합(Alternative hip-hop) 장르의 곡이다. 이 곡의 뮤직비디오에는 방탄소년단의 ‘하루만’, ‘상남자 (Boy In Luv)’, ‘RUN’, ‘Intro : 화양연화’, ‘피 땀 눈물’, ‘봄날’, ‘FAKE LOVE’, ‘No More Dream’ 등 지난 뮤직비디오에 나왔던 오브제들이 다시 등장해 추억을 자극한다. 또한, 광활한 사막이 이들의 흔적으로 채워지는 가운데 지난날을 회상하며 노래하는 방탄소년단의 모습이 이들의 새로운 여정을 기대하게 한다.

‘Yet To Come’은 공개와 동시에 전 세계를 강타했다. 멜론 실시간 차트인 ‘톱 100’ 개편(2021년 8월) 후 K-팝 아티스트의 신곡이 공개된 지 1시간 만에 1위에 오른 것은 ‘Yet To Come’이 최초였으며, 뮤직비디오는 공개 시점에 최대 동시 접속자 수 285만 명을 넘길 정도로 돌풍을 일으켰다. 특히, 한국어 곡임에도 ‘Yet To Come’은 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’(2022년 6월 25일 자) 13위에 올랐고, 이 곡이 수록된 앨범 ‘Proof’는 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에 1위로 직행하는 등 전 세계적으로 인기를 구가했다.

한편, 방탄소년단은 이번에 2억뷰를 넘긴 ‘Yet To Come’을 포함해 총 39편의 억 단위 조회 수 뮤직비디오를 보유하고 있다.

