배우 문가영이 거침없는 노출을 선보였다.

사진=문가영 인스타그램

18일 문가영은 자신의 SNS에 ““나는 확실히 성인 여성이 자신의 삶과 신체에 무슨 일이 일어나는지 결정할 권리가 있다고 느낀다. ”

_ 캘빈 클라인(“I certainly feel that an adult woman has a right to determine what happens to her life and body.”_ Calvin Klein)”라고 적으며 영상 하나를 공개했다.

영상 속 문가영은 거침없고 당당한 노출로 시선을 사로잡았다. 국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 문가영은 2006년 영화 ‘스승의 은혜’로 연기자로 데뷔, 드라마 ‘위대한 유혹자’, ‘여신강림’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

정다연 온라인 기자

