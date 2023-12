블랙핑크 지수, 청순미 끝판왕 [스타★샷]

블랙핑크 지수가 청순한 매력을 뽐냈다.

사진=지수 인스타그램

18일 지수는 자신의 SNS에 “다이슨 가족의 일원이 되어 흥분됩니다! 내게 스트레이트하고 빛나는 머리를 만들어주는 에어스트레이트가 너무 좋다(Excited to be part of the @Dyson Family! Loving the Airstrait that gives me straight, shiny hair)”라고 적으며 영상과 사진 하나를 공개했다.

공개된 사진 속 지수는 청순미가 돋보이는 긴 생머리를 자랑하며 시선을 사로잡았다. 국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 지수가 소속된 블랙핑크는 지난 2016년 데뷔한 이래 발표하는 곡마다 히트하며 세계 최정상 걸그룹으로 자리매김했다. K팝 걸그룹 최초의 더블 밀리언셀러를 비롯 미국 ‘빌보드 200’ 1위 등극, 아시아 아티스트 최초 코첼라·하이드파크 헤드라이너 출격, 국내 여성 가수 최대 규모의 월드투어 전개 등 K팝 역사 속 기념비적인 발자취를 남겼다.

정다연 온라인 기자

