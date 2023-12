NCT 127 신곡 ‘나 홀로 집에’와 함께 해피 홀리데이!

NCT 127(엔시티 127, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 신곡 ‘나 홀로 집에 (Home Alone)’로 올겨울을 경쾌하게 물들인다.

신곡 ‘나 홀로 집에 (Home Alone)’는 통통 튀는 신스 EP 사운드와 멤버들의 흥겨운 챈팅이 조화를 이루는 미디엄 팝 곡으로, 겨울의 경쾌함을 만끽할 수 있는 캐롤송인 만큼 매년 겨울 많은 사랑을 받을 전망이다.

더불어 가사에는 추운 겨울, 밖에 나가기 보다는 집에서 혼자 놀고 싶은 솔직한 마음을 위트 있게 표현해 듣는 재미를 더한다.

NCT 127 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’(비 데어 포 미)는 12월 22일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 동명의 타이틀 곡 ‘Be There For Me’를 포함한 총 3곡으로 구성, 세 가지 매력의 윈터송을 만날 수 있다.

한편, NCT 127 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’는 12월 27일 음반으로도 발매된다.

