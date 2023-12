한소희, 도저히 못 잊을 미모 [스타★샷]

배우 한소희가 잊을 수 없는 미모를 자랑했다.

사진=OMEGA 공식 인스타그램

14일 시계 브랜드 OMEGA 측은 공식 SNS에 “잊을 수 없는 이벤트의 특별한 OMEGA 게스트. 한소희가 홍콩에서 새로운 부티크 두곳 오픈을 축하해 주셨습니다.(A special OMEGA guest at an unforgettable event. Han So-hee joined us in Hong Kong to celebrate the opening of two new boutiques in the city)라는 멘트와 함께 한 장의 사진을 공개했다.

사진 속 한소희는 우아한 블랙드레스 차림으로 잊지 못할 미모를 뽐냈다. 치명적인 한소희의 매력이 시선을 사로잡았다. 국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 오는 22일에는 박서준이 한서희와 함께 주연을 맡아 출연한 넷플릭스 드라마 ‘경성크리처’ 시즌 1이 공개된다. ‘경성크리처’는 시대의 어둠이 가장 짙었던 1945년의 봄, 생존이 전부였던 두 청춘이 탐욕 위에 탄생한 괴물과 맞서는 크리처 스릴러로, 시즌 1은 총 10부작으로 진행된다.

정다연 온라인 기자

