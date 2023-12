피원하모니, ‘미디어베이스 톱 40’ 진입…美 라디오 접수

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com 사진=FNC엔터테인먼트

보이그룹 피원하모니가 미국 라디오 차트에 입성하는 쾌거를 이뤘다.

피원하모니의 디지털 싱글 ‘폴 인 러브 어게인(Fall In Love Again (Prod. by C. “Tricky” Stewart & Believve))’은 지난 10일 미국 라디오 차트 미디어베이스(Mediabase)가 발표한 ‘톱 40’(Top 40)차트(집계기간 12월 3일~9일)에서 40위에 랭크됐다. 이는 방탄소년단, 몬스타엑스, 투모로우바이투게더에 이은 K팝 보이그룹 사상 4번째 기록이다.

미디어베이스는 미국과 캐나다 180여 개의 미디어 매체를 모니터링하는 음악 산업 서비스다. 라디오 스테이션에서 가장 많이 재생된 곡을 기반으로 음원 차트 및 데이터를 발행하고 라디오 및 음반 산업 전문가를 위한 심층 분석 도구를 제공한다. 피원하모니가 해당 차트에 진입하며 글로벌 팬덤과 대중성을 모두 잡은 것으로 해석돼 특별한 의미를 더한다.

디지털 싱글 폴 인 러브 어게인은 피원하모니와 트리키 스튜어트 프로듀서가 협업한 곡으로, 사랑에 상처받아 힘들어하는 이들에게 위로를 건네는 응원송이다. 지난달 9일 공개된 후 전 세계 팬들의 뜨거운 사랑을 받고 있다.

피원하모니는 지난 11월 28일 미국 댈러스, 12월 1일 로스앤젤레스에서 열린 ‘2023 아이하트라디오 징글볼’에서 폴 인 러브 어게인 무대를 최초 공개했다. 처음 선보이는 무대임에도 불구하고 당일 현장에서는 현지 관객들의 떼창과 함성이 쏟아져 피원하모니의 남다른 글로벌 인기를 증명했다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]