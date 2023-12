에이티즈, 2024 월드투어 ‘투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워’ 개최

에이티즈(ATEEZ)의 2024 월드투어가 서울에서 막을 올린다.

지난 8일 에이티즈는 공식 SNS를 통해 2024 월드투어 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)' 개최 소식과 함께 포스터를 공개했다.

공개된 포스터에 따르면 에이티즈는 서울 공연을 시작으로 월드투어의 스타트를 끊을 예정이며, 1월 27일과 28일 양일에 걸쳐 서울의 잠실 실내 체육관에서 공연을 개최한다.

특히, 이번 월드투어의 새로운 타이틀명 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워'에는 우리 모두가 자신만의 빛을 가지고 있고, 그 빛을 향해 나아가자는 의지가 담겨 있어 기대감을 더했다.

앞서 에이티즈는 2022년 10월부터 월드투어 '더 펠로우십 : 브레이크 더 월(THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL)'을 통해 서울과 일본, 미주, 유럽, 남미, 아시아를 순회하며 총 40만 명의 팬들과 만났다. 특히, 데뷔 이후 처음으로 선보인 남미 투어와 아시아 투어를 성황리에 마친 이들은 뜨거운 인기와 화제성을 자랑하며 '글로벌 대세'의 입지를 단단히 굳힌 바 있다.

에이티즈는 지난 1일 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌'(THE WORLD EP FIN : WILL)'을 발매, 초동 170만 장을 돌파하며 밀리언 셀러를 달성했다. 이들은 신보를 통해 일본 라인 뮤직 실시간 앨범 차트, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트에서 1위를 석권한 가운데 써클차트 주간 앨범 차트 및 한터차트 실시간, 일간, 주간 피지컬 앨범 차트에서도 모두 1위를 차지하며 글로벌 음악 시장에서의 폭발적인 반응을 입증했다. 더불어 영국 오피셜 차트에서 2위에 이름을 올리며 화제에 오르는 등 새로운 앨범으로 자체 최고 신기록을 세우고 있는 에이티즈의 월드투어 소식에 수많은 팬들의 관심이 쏠리고 있는 상황.

전 세계를 누비며 글로벌 팬들과 만나고 있는 에이티즈는 이번 2024 월드투어 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워'를 통해서 새로워진 세트리스트와 무대 구성은 물론, 한층 더 강렬해진 퍼포먼스로 더욱 짙어진 에이티즈의 정체성을 보여줄 예정이다.

한편, 에이티즈는 10일 SBS '인기가요'에 출연해 공식 활동을 이어간다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]