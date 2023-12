피프티 피프티 ‘큐피드’, 틱톡 2023 글로벌 인기 음악 차트 1위

피프티 피프티의 ‘큐피드’가 틱톡이 발표한 2023 글로벌 인기 음악 차트 1위를 차지했다.

글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡 측이 7일 ‘2024 트렌드 기자간담회: 왓츠 넥스트’에서 발표한 자료에 따르면 다수의 케이팝 아티스트들이 ‘이어 온 틱톡 2023 / 더 플레이리스트 / 톱 트랙 코리아'('Year On TikTok 2023 / The Playlist / Top Tracks Korea) 최상위권을 형성한 가운데 글로벌 단위에서는 피프티 피프티의 'Cupid'(큐피드) 스페드업 버전이 ‘이어 온 틱톡 2023 더 플레이리스트’(Year on TikTok 2023 The Playlist) 1위를 차지해 올해의 화제곡으로 당당히 자리매김했다.

더불어 블랙핑크(3위), 방탄소년단(4위), 엔하이픈(6위), 르세라핌(8위), 뉴진스(9위) 등이 글로벌 ‘Hitmakers(히트메이커)’ 최상위를 기록했다.

피프티피프티의 'Cupid'(큐피드)는 글로벌 차트 뿐만 아니라 19개 국가의 개별 차트에서도 'TOP 10'에 진입하며 굳건한 인기를 증명했다.

한편 'Cupid'(큐피드)는 틱톡에서 스페드 업 버전이 인기를 얻기 시작해 전 세계 틱톡커외 리스너들의 마음을 사로잡았다. 미국 빌보드 차트 'HOT 100'에서 최고 순위 17위, 25주 연속 차트인에 성공하며 K팝 걸그룹 최장 진입기록을 세우기도 했다. 이에 ‘2023 빌보드 뮤직 어워드’에서 톱 듀오/그룹 부문과 톱 글로벌 K팝 송 부문에 노미네이트 됐으며 빌보드 '2023년 연말 차트(YEAR-END CHARTS)’에서 'HOT 100' 아티스트 듀오/그룹 3위를 기록하는 등 총 13개 부문에 입성하는 놀라운 성과를 보여줬다. 더불어 피프티 피프티는 내년 1월 6일 쟈카르타에서 개최예정인 '38회 골든디스크 어워즈 with 만디리' 에 디지털 음원 본상과 신인상 후보에도 올랐다.

