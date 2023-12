블랙핑크 로제, 크리스마스 같은 미모 [스타★샷]

블랙핑크 로제가 크리스마스 같은 미모를 자랑했다.

사진=로제 인스타그램

6일 로제는 자신의 SNS에 “D.I.Y. 크리스마스 스웨터 행크와 로제는 올 겨울 시즌 그리팅과 함께 곧 출시됩니다(D.I.Y. CHRISTMAS SWEATERS STARRING HANK AND ROSÉ coming soon with this winter’s Season’s Greeting’s)라고 적으며 영상 하나를 공개했다.공개된 영상에는 로제의 시즌그리팅 관련 스웨터 광고가 담겨 있다.

YG엔터테인먼트에 따르면 이번 2024 시즌 그리팅은 블링크(팬덤명)에게 행복한 크리스마스를 선물해주고 싶은 로제의 마음을 담아 ‘마법 같은 크리스마스 휴가(Magical Christmas Vacation)’ 콘셉트로 기획됐다.

한편, 로제의 2024 시즌 그리팅 예약 판매는 오는 12월 5일까지 진행됐다. 6일부터는 YG셀렉트, 위버스샵, 디어마이뮤즈, KTOWN4U를 포함한 전국 온·오프라인 음반 매장에서 구매 가능하다.

정다연 온라인 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]