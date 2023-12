임라라♥손민수, ‘금쪽상담소’ 불화설 해명 “고칠 수 있겠다”

코미디언 부부 임라라와 손민수가 불화설을 해명했다.

사진=유튜브 ‘엔조이커플enjoycouple’

지난 3일 유튜브 ‘엔조이커플enjoycouple’에는 ‘불화설 또 해명합니다... We'll explain about our discord (SUB)’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 두 사람은 MBN ‘금쪽상담소’ 출연한 이후 후기를 전했다. 임라라는 “이거 오은영 박사님이 멘트를 읽어 주시니까 기분이 되게 이상하다”라며 선물로 받은 쿠션의 멘트를 확인했다. 그는 “어떻게 녹화하면서 어땠어?”라고 손민수에게 물었다.

손민수는 “일단 나에 대해서 알게 돼서 그거가 1번인데 근데 진짜 도움이 엄청 많이 됐어. 왜냐면 나는 나를 바꾸고 싶고 내 인생을 바꾸고 싶기 위해서 정말 많은 노력과 발버둥을 쳤는데 해결 안 되는 부분이 있었거든”이라고 털어놓았다. 그는 “근데 박사님이랑 선배님들이 딱 얘기해 주니까 받아들이고 인정할 건 인정하고 이렇게 노력해야겠다”라고 반성했다고 전했다.

임라라는 “나는 민수가 박사님 말씀처럼 당장 팍 바뀔 것 같지 않아”라고 말했다. 그는 “근데 나는 그냥 그거 하나로 내가 이런 사람인 거를 선 칭찬해 주시고 내가 이런 사람이니까 ‘민수 해 주세요’라고 얘기를 누군가가 해 준 것 자체가 되게 위로가 되더라”로 말했다. 손민수는 “고칠 수 있겠어. 나 고칠 수 있어”라고 결의를 다졌다.

한편, 지난 5월 임라라와 손민수는 결혼식을 진행했다. 이날 펼쳐진 축가는 이무진, 리리코, SBS 15기 동료들, 그리고 조혜련을 비롯한 여러 코미디언들이 맡았다.

정다연 온라인 기자

