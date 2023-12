제로베이스원 ‘인 블룸’, 英 배니티 틴 ‘올해 최고의 K팝’ 선정

ZEROBASEONE(제로베이스원)의 데뷔곡 'In Bloom (인 블룸)'이 올해 최고의 K-POP으로 꼽혔다.

영국 유명 매거진 배니티 틴(Vanity Teen)이 최근 공식 홈페이지를 통해 발표한 '2023년 최고의 K-POP 싱글 23곡'에 ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)이 지난 7월 발매한 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)'의 타이틀곡 'In Bloom'이 선정됐다.

배니티 틴은 "ZEROBASEONE은 현재 5세대 가요계에서 가장 눈에 띄는 그룹으로, 그 과정에서 여러 기록을 세웠다"면서 "거침없는 아홉 멤버는 80년대 코드의 명작인, 열정적인 데뷔곡 'In Bloom'으로 자신들의 광대한 뿌리를 펼쳤다"라고 설명했다.

'In Bloom'은 제로즈의 사랑으로 꿈을 찬란하게 피워낸 ZEROBASEONE의 정체성을 고스란히 녹인 곡으로, 아직은 불완전하고 미숙하지만 '너'를 향한 아름답고 의미 있는 첫걸음을 내디디겠다는 멤버들의 의지가 담겼다. 이 곡은 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 누적 스트리밍 수 3일 오전 8시 기준 3200만 회를 넘어서며 여전히 뜨거운 인기를 과시하고 있다.

한편, ZEROBASEONE은 지난달 6일 발매된 미니 2집 'MELTING POINT (멜팅 포인트)'로 발매 첫 주 213만 장의 판매량을 기록하며 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE'에 이어 2개 앨범 연속 '더블 밀리언셀러'에 등극했다. 기세에 힘입어 이들은 데뷔 약 4개월 만에 유력 시상식에서 신인상 4관왕을 포함 총 7관왕을 달성하며 '5세대 아이콘'으로서 파죽지세 행보를 이어가고 있다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]