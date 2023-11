(여자)아이들 우기가 우아한 매력을 뽐냈다.

사진=우기 인스타그램

사진=우기 인스타그램

사진=우기 인스타그램

30일 우기는 자신의 SNS에 “Gorgeous lady. Thank you for the amazing dress”라고 적으며 명품 브랜드 공식 계정을 태그하고는 고저스한 매력을 선보였다. 늘씬한 블랙 드레스 차림으로 빛나는 미모를 자랑하는 우기의 모습이 시선을 사로잡는다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 우기가 소속된 (여자)아이들은 두 번째 월드 투어 ‘2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY]’를 통해 아시아와 미주 지역, 유럽을 돌며 글로벌 팬들을 만나고 있다. 또한 미국 첫 번째 EP 앨범 ‘HEAT’를 발매해 더욱 다채로운 음악적 변신을 선보이기도 했다.

정다연 온라인 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]