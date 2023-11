남우현 표 윈터송…올 겨울 하얗게 물들인다 [SW뮤직]

인피니트 남우현이 그만의 겨울 감성을 담은 앨범으로 돌아왔다.

남우현은 28일 겨울 무드를 담아낸 첫 정규앨범 ‘화이트리(WHITREE)’를 발매했다. 솔로 데뷔 7년 만에 선보이는 첫 정규앨범 ‘WHITREE(화이트리)’는 ‘WHITE’와 ‘TREE’의 합성어로 겨울과 잘 어울리는 ‘하얀 눈이 덮인 나무’를 연상케 함과 동시에 계절감을 살렸으며, 남우현의 이니셜 ’WH’와 별명 나무 ‘TREE’ 사이 ‘I’, 인스피릿(공식 팬덤명)이 함께한다는 뜻을 가진다.

앨범명부터 겨울 감성을 뿜어낸 이번 앨범에서는 다양한 장르의 윈터송 11곡을 만날 수 있는데, 꾸준히 작사, 작곡, 편곡 각 분야에 골고루 참여하며 이미 완성형 싱어송라이터로서 입지를 굳힌 남우현의 음악적 기량과 센스 또한 확인할 수 있다.

타이틀곡 ‘베이비 베이비(Baby Baby)’는 캐롤을 연상시키는 시티 팝 장르의 곡으로 신나는 멜로디로 포근한 겨울 감성을 느낄 수 있는 시즌송이다. 남우현이 단독으로 작사에 참여해 특유의 밝음과 사랑스러움을 가사에 녹여 흔하지만 흔하지 않은 사랑 이야기를 완성했다. 여기에 영어 버전은 시즌송의 느낌을 한층 더 끌어올리는 트랙. 한국어 버전과 비교하며 듣는 재미가 쏠쏠하며 같은 멜로디에 얹어진 또 다른 언어에서 마치 다른 곡을 듣는듯한 색다른 매력을 느낄 수 있다

특히 후렴구 ‘첫눈이 내려와 와 와 / Baby baby baby 겨울 밤 흰 눈이 와 내 손을 잡고 발을 맞춰 / Don’t let it go Baby baby baby I just can't get enough of you / Wake up wake up darling baby wake up now’는 신나는 멜로디에 남우현만의 서정적인 보컬과 가사의 조합이 겨울 감성을 배가시킨다.

타이틀곡 뿐만 아니라, 또 다른 달콤한 분위기로 겨울을 느낄 수 있는 ‘Kiss me if you love me(키스 미 이프 유 럽 미)’와 강렬한 기타가 특징인 ‘Save Us(세이브 어스)’로 한바탕 즐기고 나면 곡마다 자유자재로 변하는 그의 변화무쌍한 보컬을 캐치할 수 있다. 특유의 감수성과 트렌디한 사운드로 새롭게 각광받고 있는 피아노 록(Piano Rock) ‘미래에서’는 로맨틱 애니메이션 서사가 뚝딱 써지는 드라마틱한 보컬을, ‘I’ll be alright(아이 윌 비 올라잇)’에서는 스스로를 토닥이며 위로하는 듯한 감성적인 보컬을, ‘낙원 (My Paradise)(마이 파라다이스)’에서는 가슴을 탁 트이게 하는 청량한 보컬을 들을 수 있다.

어엿한 싱어송라이터로서의 면모가 드러나는 탄탄한 곡 스토리텔링 또한 눈에 띈다. 시간이 흘러 ‘과거의 나’와 마주했을 때 해주고 싶은 이야기를 담은 ‘Love myself(러브 마이셀프)’, 캘리포니아 해변에서 펼쳐지는 귀여운 연인의 설렘을 그려낸 ‘California(캘리포니아)’, 불처럼 타오르는 강렬한 사랑 이야기를 노래로 풀어낸 ‘불장난’ 등이 수록돼 있다

