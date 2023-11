‘음색킹’ 가수 기수, 월드투어 인 유럽 대성황…내년 투어도 ‘청신호’

가수 기수가 ‘2023 BEYOND 2DN WORLD TOUR IN EUROPE : DAl SEGNO’(2023 두 번째 월드투어 인 유럽 : 달세뇨)를 성황리에 마쳤다.

지난 11월 15일 비엔나(Vienna)를 시작으로 ▲18일 프랑스 파리(Paris), ▲19일 독일 프랑크푸르트(Frankfurt), ▲21일 네덜란드 암스테르담(Amsterdam), ▲25일 독일 베를린(Berlin), ▲26일 폴란드 바르샤바(Warszawa)까지 총 5개국 6개 도시에서 팬들과 만났다.

기수는 지난 2월에 이어 두 번째로 진행된 유럽투어를 위해 공연 준비의 전 과정에 참여하며 팬들을 위한 셋리스트를 완성해 관객들의 열띤 환호를 받았다.

이번 유럽투어 공연에서는 ‘Waves of you’를 시작으로 ‘Drive!’, By chance‘, ‘Will be fine’, ‘LOVE YOU BACK’, ‘BOY’, ‘Cheese Burger’ 등이 순차적으로 구성되었다. 또한, 기수가 아이돌그룹 24k 멤버로 활동했던 당시 해외에서 인기를 끌었던 곡들을 재편곡하여 무대에서 퍼포먼스와 함께 선보이며 팬들에 뜨거운 호응을 이끌어 냈으며, 여기에 팬들을 위한 미발매 곡을 미리 들려주는 등 팬들에게 공연 내내 다양한 즐거움과 감동을 더 했다.

이번 공연을 마무리한 기수는 “이번 유럽투어를 진행하면서 팬들과 함께한 시간이 너무 소중하고 행복했기 때문에 항상 기억에 남아있을 것 같다. 저를 뜨겁게 맞아주시고 응원해 주신 모든 팬분들에게 진심으로 감사하다, 내년 초 신곡 발표와 함께 더 멋진 공연을 준비해 다시 유럽을 찾고 싶다.”고 말했다.

이번 기수 유럽투어를 총괄 제작한 Beyond Enterprise OÜ 김성광대표는 “ 올해 들어 기수의 유럽투어를 두 번째 진행했는데.. 투어가 진행되면서 기수 공연이 재미있고 팬들의 만족도가 높다는 소문이 팬들 사이에서 퍼져 매 공연마다 공연에 참여하는 팬들이 배수로 늘어가는 것이 놀라웠다. 내년 기수의 유럽투어 또한 더욱 열심히 준비해서 팬들이 더욱 만족할 수 있는 공연을 만들도록 노력하겠다‘고 밝혔다.

한편, 기수는 오는 12월 2일 폴란드 크라쿠프(Krakow)에서 무대를 시작으로 ▲4일 라트비아 리가(Riga), ▲6일 에스토니아 탈린(Tallinn) 3개국에서 Mnet ‘슈터스타K3’에서 훈남 의경으로 사랑받았던 가수 박필규와 함께 추가 유럽 공연을 펼칠 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

