첫사랑(CSR), 26일 팬덤 마음 탄생 1주년…‘HBD To You’ 발매

첫사랑(CSR)이 마음을 담은 신곡을 선사한다.

첫사랑(수아, 금희, 시현, 서연, 유나, 두나, 예함)은 오는 26일 새 디지털 싱글 'HBD To You (Midnight ver.)'를 발매한다.

'HBD To You (Midnight ver.)'는 공식 팬덤명 마음(MAEUM) 탄생 1주년을 기념해 준비한 곡이다. 이 곡을 듣는 모두가 매일 생일 같은 행복한 하루를 보내기 바라는 메시지를 담았다.

이에 앞서 최근 첫사랑 공식 유튜브 채널을 통해 'HBD To You (Midnight ver.)' 스페셜 클립 티저 영상이 공개돼 팬들의 마음을 설레게 했다.

영상 속 첫사랑은 마음을 위한 특별한 생일파티를 준비하고 있다. 알록달록하게 꾸민 케이크와 풍선, 다이어리를 통해 몽글몽글한 감성을 선사한다.

이후에는 공식 틱톡 채널을 통해 멤버별 손댄스 챌린지를 공개해 기대감을 더욱 끌어올렸다. 특히 첫사랑 멤버들의 맑고 청량한 보이스에 더해 곡은 영문 가사로 공개돼 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.

팬들은 "마음 1주년이라 생일 노래라니 감동이다" "벌써 1년이라니 감회가 새롭다. 첫사랑 컴백도 기대된다" 등 뜨거운 반응을 보내고 있다.

앞서 첫사랑은 네덜란드 암스테르담 AFAS 라이브 (AFAS Live)에서 개최된 2023 Korean Culture Festival 'MOVE WITH THE K-VIBE'(2023 코리안 컬처 페스티벌 '무브 위드 더 케이바이브'), 벨기에 브뤼셀 브루케르 광장(Place de Brouckere)에서 열린 '한류타운 in 벨기에'에 참여하는 등 글로벌한 행보를 펼쳤다.

또한 일본 오사카와 도쿄에서 개최한 첫 쇼케이스 4회 차 전석 매진을 기록하는 등 글로벌 인기를 증명했다.

한편 첫사랑의 새 디지털 싱글 'HBD To You (Midnight ver.)'는 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

