온더보더, 겨울 시즌 메뉴 출시

주식회사 제이알더블유(JRW)에서 운영하는 멕시칸 다이닝 레스토랑 ‘온더보더’(On The Border)는 겨울 시즌 메뉴를 출시한다고 24일 밝혔다.

브랜드에 따르면 온더보더의 겨울 시즌 메뉴는 ‘Let it Snow, Let it Snow’, ‘흰 눈이 내리는 특별한 식탁, 온더보더만의 겨울을 함께 즐겨요!’라는 슬로건 아래 보더 텐더 샐러드, 멕시칸 핫 칠리 타코, 오픈 퀘사디아 풀드포크, 스노우 치킨 스테이크를 선보인다.

보더 텐더 샐러드는 달콤한 허니머스타드 소스에 신선한 야채와 고소한 옥수수, 부드러운 치킨 텐더 토핑을 올린 샐러드다. 멕시칸 핫 칠리 타코는 OTB 특제 매콤소스와 부드러운 치킨텐더의 만남에 홈메이드 코울슬로와 아보카도를 더해 달콤함까지 느낄 수 있는 타코 메뉴다. 멕시칸 핫 칠리 타코 주문 시 사이드 그릴드 멕시칸 콘을 제공한다.

새롭게 선보이는 오픈 퀘사디아 풀드포크는 부드러운 풀드포크 토핑에 매콤한 할라피뇨가 어울어진 퀘사디아로 즉석에서 뿌려주는 그라나파다노 치즈와 함께 더 진한 치즈의 맛을 느낄 수 있는 메뉴다. 스노우 치킨 스테이크는 촉촉한 그릴드 치킨 스테이크에 고소한 화이트 머쉬룸 크림 소스를 곁들인 메뉴로, 사이드로 라이스와 화이타 베지를 제공한다는 것이 브랜드 측 설명이다.

한편, 온더보더는 지난 9월 25일부터 10월 25일까지 진행한 기부 프로모션을 마무리했다. 가을 시즌 메뉴 주문 시 자동으로 500원이 기부되는 방식으로 진행된 지난 프로모션을 통해 모여진 성금을 지난 22일 서울시 은평구에 위치한 꿈나무마을 초록꿈터에 전달했다.

온더보더 관계자는 “가을 기부 프로모션에 많은 성원을 보내주신 덕분에 추운 겨울 따뜻한 기부로 많은 이웃들에게 훈훈한 온기를 나눠줄 수 있었다”며 “이번 겨울에는 눈이 내리는 특별한 겨울을 연상시키는 온더보더의 겨울 시즌 메뉴와 함께 연말 모임 및 회식의 특별한 추억을 만드시길 바란다”고 전했다.

