블랙핑크 리사, 눈부신 얼음공주 [스타★샷]

블랙핑크 리사가 눈부신 미모를 뽐냈다.

사진=리사 인스타그램

23일 리사는 자신의 SNS에 “It has been such a great honor to be part of this special Korean State Banquet at the Buckingham Palace♥(버킹엄 궁전에서 열린 특별한 한국 국빈 만찬에 함께 할 수 있어서 너무 영광스러웠다)”라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 리사는 얼음공주와도 같은 하늘색 드레스를 입고 다채로운 포즈를 취했다.

사진=리사 인스타그램

사진=리사 인스타그램

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 블랙핑크는 최근 180만여 명을 동원한 K팝 걸그룹 최대 규모 월드투어 'BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]'를 성황리에 마쳤다. 아시아 아티스트 최초의 헤드라이너로 활약한 미국 코첼라 페스티벌(양일 합산 25만 명)과 영국 하이드파크(6만 5천 명)까지 더하면 무려 211만 5천여 명의 관객들과 호흡하며 '월드 클래스'의 위상을 떨쳤다.

정다연 온라인 기자

