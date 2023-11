‘안테나 신인’ 드류보이, 새 싱글 ‘All I Want Is You’ 무드 티저 공개

안테나 신인 아티스트 드류보이(drewboi)가 새 싱글을 발매한다.

드류보이는 오늘(23일) 정오 공식 SNS에 두 번째 싱글 'All I Want Is You'(올 아이 원트 이즈 유)의 무드 티저를 공개했다. 싱글명이 처음 공개된 가운데, 영상에는 이국적인 공간을 배경으로 여유로운 일상을 보내는 드류보이의 모습이 담겼다. 청량한 사운드와 함께 꽃다발을 들고 누군가에게 향하는 모습이 그려져 소년의 풋풋한 고백을 기대케 한다.

드류보이는 오는 29일 싱글 'All I Want Is You'를 발매한다. 데뷔 싱글 'Sunday'(선데이) 발매 이후 약 3개월 만에 선보이는 신곡으로, 글로벌 팬들을 위해 영어 버전으로도 수록될 예정이어서 기대를 더한다.

드류보이는 안테나가 7년 만에 론칭하는 신인 아티스트로, 작사와 작곡, 프로듀싱이 모두 가능한 올라운더다. 드류보이는 앞서 첫 싱글 발매를 기념해 구독자 339만 명을 보유한 미국 유명 틱톡커 HJ Evelyn 자매의 유튜브에 출연한 데 이어, 활발한 개인 SNS 활동을 통해 이미 글로벌 팬덤을 구축했다. 트렌디한 감각과 탄탄한 음악성을 바탕으로 가요계 '뉴 제너레이션'을 이끌 드류보이의 음악에 기대가 모인다.

한편, 드류보이의 싱글 'All I Want Is You'는 오는 29일 정오 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

