드림캐쳐, 'VillainS'로 돌아왔다…新 세계관 첫선

그룹 드림캐쳐(DREAMCATCHER)가 평행세계 시리즈의 첫선을 보였다.

드림캐쳐(지유·수아·시연·한동·유현·다미·가현)는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 아홉 번째 미니앨범 ‘VillainS(빌런스)’를 공개, 본격적인 활동에 나선다.

타이틀 ‘OOTD(오오티디)’는 오늘의 패션을 뜻하는 ‘Outfit Of The Day(아웃핏 오브 더 데이)’의 약자로, 자신감을 넘어 나르시시즘에 다다른 모습을 표현했다. 드림캐쳐는 ‘OOTD’를 통해 빌런으로 완벽 변신, 그룹의 정체성을 더욱 견고히 다지며 전 세계 K팝 팬들을 만난다.

또한 이번 앨범에는 ‘Intro : This My Fashion(인트로 : 디스 마이 패션)’을 비롯해 강인한 신념이 돋보이는 ‘Rising(라이징)’, 자유를 갈망하는 가사가 눈길을 끄는 ‘Shatter(쉐터)’, 희망의 메시지를 전하는 ‘We Are Young(위 아 영)’까지 수록돼 드림캐쳐만의 다채로운 음악 색깔까지 확인할 수 있다.

컴백 프로모션 속 이전에는 볼 수 없었던 색다른 매력을 뽐내며 또 한 번의 레전드 콘셉트를 예고한 드림캐쳐. 두 가지 티저 이미지를 통해 콘셉추얼한 비주얼을 자랑한 이들은 폭넓은 음악 스펙트럼이 느껴지는 하이라이트 메들리, 무대를 궁금하게 만드는 댄스 프리뷰 등 다양한 콘텐츠로 컴백 기대감을 높여왔다.

매 앨범마다 흥미로운 소재로 스토리를 풀어내며 독보적인 세계관을 구축해온 드림캐쳐인 만큼, 평행세계 시리즈의 첫 번째 이야기인 ‘VillainS’로 새로운 메시지를 전한 이들의 활약을 향해 이목이 집중된다.

한편 드림캐쳐는 22일 미니 9집 ‘VillainS’를 발매하고 타이틀곡 ‘OOTD’로 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

