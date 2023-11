김하온, 4년 만에 솔로로 컴백

사진=소속사 제공

아티스트 김하온이 가을과 함께 4년 만에 소년에서 남자가 되어 솔로로 컴백한다고 21일 밝혔다.

최근 자신의 SNS에 의문에 동영상을 게재하며 팬들의 궁금증을 자아냈던 김하온이 정식 싱글 커버 이미지를 공개하면서 4년 만의 솔로컴백을 공식적으로 알렸다.

김하온은 그동안 특유의 또렷한 발성과 파워풀한 플로우로 리스너들에게 많은 사랑을 받았다. 올 상반기 식케이와의 듀오 믹스테입 [ALBUM ON THE WAY] 안에서 김하온 (HAON)은 실험적인 사운드와 섬세한 가사로 예술적 성숙함을 선보이기도 했다. 홀로서기에 도전하는 이번 컴백 트랙 ‘Over You’에서는 그동안의 이미지와는 또 다른 모습을 선보이며 가을의 정서를 담아내어 팬들에게 새로운 감동을 전할 예정이다.

동시에 함께 공개된 뮤직비디오는 김하온이 직접 연출해 사운드와 비주얼이 함께 전개되면서 솔직한 감정을 더욱 강조하며, 팬들에게 새로운 감성 경험을 선사할 예정이라고 소속사 측은 밝혔다.

또한 뮤직비디오와 함께 이야기되는 곡의 가사는 하온의 개인적인 경험과 감정을 담아냄으로써 듣는 이로 하여금 그의 성장과 이해하기 어려웠던 순간들에 공감하게 할 것으로 기대된다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]